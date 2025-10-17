Михайлюк набрав 15 очок та допоміг Юті перемогти Портленд

Український баскетболіст Святослав Михайлюк став одним із героїв передсезонного поєдинку Юта Джаз проти Портленд Трейл Блейзерс, який відбувся у ніч з 16 на 17 жовтня.

Наш легіонер вийшов у стартовій п’ятірці Юти та провів на паркеті 26 хвилин і 20 секунд. За цей час Михайлюк набрав 15 очок, зробив 2 підбирання і віддав 4 результативні передачі.

Ключовим епізодом матчу став його влучний триочковий за 20 секунд до фінальної сирени, який вивів Джаз уперед – 130:129. Зрештою, команда з Солт-Лейк-Сіті втримала перевагу та здобула перемогу з рахунком 132:129.

Святослав Михайлюк цього літа підписав контракт із Ютою, після того як раніше виступав у складі Детройт Пістонс, Оклахома-Сіті Тандер, Торонто Репторс, Нью-Йорк Нікс, Бостон Селтікс і Шарлотт Горнетс.

