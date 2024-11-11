Досвідчений український баскетболіст посилив естонський клуб
Ігор Чумаков
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Досвідчений український центровий Ігор Чумаков став гравцем естонського Пярну.
Про це повідомила пресслужба команди.
34-річний Чумаков розпочинав сезон у складі литовського Йонішкаса. Бігмен набирав 10,4 очка та 5,7 підбирання за гру.
Чумаков за кордоном також грав за клуби Азербайджану, Косова, Грузії, Сирії, Польщі та Ірану. В Україні Ігор захищав кольори Будівельника, Черкаських Мавп, Дніпра та Запоріжжя.
Зазначимо, що головним тренером Пярну є Віталій Степановський, який очолює збірну України.