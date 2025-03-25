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Михайлюк зустрівся з ветеранами ЗСУ в США

Руслан Травкін — 25 березня 2025, 22:52
Михайлюк зустрівся з ветеранами ЗСУ в США
Facebook Юрія Михайлюка

Український баскетболіст клубу Національної баскетбольної асоціації Юта Джаз Святослав Михайлюк зустрівся з ветеранами Збройних сил України, які знаходяться в США на реабілітації.

Про це повідомив батько гравця, Юрій Михайлюк.

Сталося це після гри з Міннесотою. Юта зазнала поразки в грі з рахунком 102:128. Святослав у тому матчі відіграв 26 хвилин і набрав 8 очок.

Зустріч пройшла у неформальній обстановці.

"По завершенню, коли ми спілкувалися на парковці, в них (воїнів ЗСУ – прим.) на обличчях вже посмішки були – зовсім інший настрій, ніж коли приїхали. А ще якийсь час назад вони пройшли пекло", – сказав волонтер Олександр Луговський.
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Facebook.com
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Нагадаємо, нещодавно Михайлюк також провів зустріч з українською діаспорою

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