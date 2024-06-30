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Лень має намір підписати новий контракт із Сакраменто

Станіслав Лисак — 30 червня, 20:34
Лень має намір підписати новий контракт із Сакраменто
Український центровий Святослав Михайлюк має намір продовжити кар'єру в Сакраменто.

Про це повідомляє інсайдер Шемс Чаранія.

Річний контракт може бути розрахований на 3,3 млн доларів за сезон. Для Михайлюка наступна кампанія НБА може стати четвертою в складі Сакраменто.

У регулярному чемпіонаті сезону 2023/2024 Олексій Лень зіграв у 48 матчах. У середньому центровий проводив на майданчику 9.3 хвилини, приносив 2.5 очка та робив 2.7 підбирання.

NBA Святослав Михайлюк Сакраменто Кінгс

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