Лень має намір підписати новий контракт із Сакраменто
Український центровий Святослав Михайлюк має намір продовжити кар'єру в Сакраменто.
Про це повідомляє інсайдер Шемс Чаранія.
Річний контракт може бути розрахований на 3,3 млн доларів за сезон. Для Михайлюка наступна кампанія НБА може стати четвертою в складі Сакраменто.
У регулярному чемпіонаті сезону 2023/2024 Олексій Лень зіграв у 48 матчах. У середньому центровий проводив на майданчику 9.3 хвилини, приносив 2.5 очка та робив 2.7 підбирання.