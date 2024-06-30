Лень має намір підписати новий контракт із Сакраменто

Український центровий Святослав Михайлюк має намір продовжити кар'єру в Сакраменто.

Про це повідомляє інсайдер Шемс Чаранія.

Річний контракт може бути розрахований на 3,3 млн доларів за сезон. Для Михайлюка наступна кампанія НБА може стати четвертою в складі Сакраменто.

Alex Len intends to sign a one-year, $3.3 million deal to return to the Sacramento Kings, sources tell @TheAthletic @Stadium. Len will enter his fourth straight season as a reserve center in Sacramento. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2024

У регулярному чемпіонаті сезону 2023/2024 Олексій Лень зіграв у 48 матчах. У середньому центровий проводив на майданчику 9.3 хвилини, приносив 2.5 очка та робив 2.7 підбирання.