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Україна дізналася можливих суперників по відбору на ЧС-2027

Олег Дідух — 13 травня 2025, 21:53
Україна дізналася можливих суперників по відбору на ЧС-2027
ФБУ

У вівторок, 13 травня, у Досі відбулося жеребкування відбору на чемпіонат світу 2027 року, який пройде в Катарі.

Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

В європейській кваліфікації участь візьмуть 32 команди. Учасники цієї стадії, були розподілені по 8 кошиках на основі світового рейтингу ФІБА серед чоловіків. Команди з кошиків 1, 4, 5 та 8 потрапили до груп A, C, E та G. Кошики 2, 3, 6 та 7 потрапили до груп B, D, F та H.

Через невдачу в відборі на Євробаскет-2025 збірна України буде змушена проходити пре-кваліфікацію, де зіграє в групі А зі Швейцарією та Словаччиною.

У разі перемоги в пре-кваліфікації команда Айнарса Багатскіса зіграє в першому раунді відбору у групі А з Іспанією, Грузією та другою командою пре-кваліфікаційної групи D (Данія, Норвегія, Хорватія). Якщо українці в групі А пре-кваліфікації на ЧС-2027 займуть друге місце, то в першому раунді основного раунду кваліфікації зіграють у групі С з Сербією, Туреччиною та Боснією і Герцеговиною.

Усі 6 матчів пре-кваліфікації збірна України зіграє у серпні поточного року.

Календар матчів збірної України у групі А пре-кваліфікації:

  • 2 серпня Словаччина — Швейцарія
  • 6 серпня Швейцарія — Україна
  • 9 серпня Україна — Словаччина
  • 13 серпня Швейцарія — Словаччина
  • 16 серпня Україна — Швейцарія
  • 20 серпня Словаччина — Україна

Раніше повідомлялося про те, що українська баскетболістка Євгенія Путра продовжить кар’єру в NCAA.

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