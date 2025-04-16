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Ковляр набрав 15 очок в матчі чемпіонату Литви

Володимир Максименко — 16 квітня 2025, 11:46
Ковляр набрав 15 очок в матчі чемпіонату Литви
Олександр Ковляр
ФБУ

Український баскетболіст Літкабеліса Олександр Ковляр набрав 15 очок в матчі чемпіонату Литви проти Невежиса.

Розігруючий провів на паркеті 28 хвилин і за цей час додав до свого особистого заліку 7 передач, 3 підбирання та одне перехоплення.

На жаль, команда Ковляра зазнала поразки з рахунком 82:97.

Літкабеліс посідає п’яту сходинку турнірної таблиці регулярного чемпіонату Литви, до завершення якого команді залишилось провести ще 10 матчів.

Напередодні також відбулись матчі плейін Євроліги, в одному з яких Париж сенсаційно вибив Реал.

ФБУ Олександр Ковляр

Олександр Ковляр

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