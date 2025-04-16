Ковляр набрав 15 очок в матчі чемпіонату Литви
Олександр Ковляр
ФБУ
Український баскетболіст Літкабеліса Олександр Ковляр набрав 15 очок в матчі чемпіонату Литви проти Невежиса.
Розігруючий провів на паркеті 28 хвилин і за цей час додав до свого особистого заліку 7 передач, 3 підбирання та одне перехоплення.
На жаль, команда Ковляра зазнала поразки з рахунком 82:97.
Літкабеліс посідає п’яту сходинку турнірної таблиці регулярного чемпіонату Литви, до завершення якого команді залишилось провести ще 10 матчів.
Напередодні також відбулись матчі плейін Євроліги, в одному з яких Париж сенсаційно вибив Реал.