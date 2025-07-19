Україна принизливо програла Ісландії на молодіжному Євробаскеті-2025 та вилетіла з Дивізіону А

Сьогодні, 19 липня, відбувся матч за 13-16 місця молодіжного чемпіонату Європи з баскетболу 2025 року, в якому зійшлися збірні України та Ісландії.

"Синьо-жовті" опинилися на даній стадії турніру, програвши до цього всі п'ять поєдинків. Не зумівши виграти бодай одну зустріч на груповому етапі, підопічні Валерія Плеханова нічого не змогли зробити із суперниками в межах плейоф.

Цього разу доля звела українців з Ісландією, яка до початку гри вважалася андердогом. Проте стартовий же ривок ісландців 14:0 продемонстрував зворотнє.

Першу 10-хвилинку Україна програла 6:29, що, по суті, вже поставило хрест на сподіваннях перемогти. Друга чверть також не принесла нічого позитивного. На велику перерву команди пішли за рахунку 58:27.

По ходу другої половини матчу підопічні Плеханова змогли трохи скоротити відставання, але це більше було наслідком того, що опонент був уже не таким активним.

Фінальна сирена зафіксувала розгромну поразку України з рахунком 67:88, яка ознаменувала виліт української команди назад до Дивізіону В.

Євробаскет-2025 U-20

Матч за 13-16 місця, 19 липня

Ісландія – Україна 88:67 (29:6, 29:21, 13:20, 17:20)

Але й на цьому турнір для України не завершився. У неї залишився ще один матч, у якому вона намагатиметься не зазнати сьомої поразки поспіль та не стати найгіршою командою чемпіонату Європи-2025.

Суперником українців у цьому поєдинку стане невдаха протистояння Німеччини та Фінляндії. Матч за 15-16 місця відбудеться завтра, 20 липня.