Україна розпочала другий раунд відбору до жіночого Євробаскета-2027 з перемоги над Люксембургом

Жіноча збірна України здобула перемогу над Люксембургом у стартовому матчі другого раунду відбору до Євробаскету 2027 року.

Зустріч завершилася із рахунком 64:52.

"Синьо-жовті" встановили солідну перевагу ще у першій чверті (20:9). Утім, у наступних двох 10-хвилинках наша команда дещо втратила контроль над грою – 16:11, 14:13.

Таким чином, люксембуржки відквитали 6 очок, але цього було замало для звитяги, тому доля поєдинку вирішувалася у заключній частині зустрічі. Українки витримали цей тиск та переграли суперниць – 20:13.

Найрезультативнішою гравчинею серед українок стала Тетяна Юркевічус, яка оформила дабл-дабл, набравши 18 очок, зробивши 13 підбирань, а також 5 перехоплень.

Євробаскет-2027. Жінки.

Кваліфікація – другий етап

1 тур, 11 листопада

Люксембург – Україна – 52:64 (9:20, 16:11, 14:13, 13:20)

Зауважимо, що це був дебютний матч для нової головної тренерки української національної команди Інни Кочубей.

За підсумками цього поєдинку наша команда посіла друге місце у турнірній таблиці M, поступаючись лише Франції за кількістю здобутих очок.

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Наступний матч "синьо-жовті" проведуть проти Великої Британії 14 листопада. Зустріч розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, що напередодні Інна Кочубей розповіла, якою хоче бачити свою команду.