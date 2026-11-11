Україна розпочала другий раунд відбору до жіночого Євробаскета-2027 з перемоги над Люксембургом
Жіноча збірна України здобула перемогу над Люксембургом у стартовому матчі другого раунду відбору до Євробаскету 2027 року.
Зустріч завершилася із рахунком 64:52.
"Синьо-жовті" встановили солідну перевагу ще у першій чверті (20:9). Утім, у наступних двох 10-хвилинках наша команда дещо втратила контроль над грою – 16:11, 14:13.
Таким чином, люксембуржки відквитали 6 очок, але цього було замало для звитяги, тому доля поєдинку вирішувалася у заключній частині зустрічі. Українки витримали цей тиск та переграли суперниць – 20:13.
Найрезультативнішою гравчинею серед українок стала Тетяна Юркевічус, яка оформила дабл-дабл, набравши 18 очок, зробивши 13 підбирань, а також 5 перехоплень.
1 тур, 11 листопада
Люксембург – Україна – 52:64 (9:20, 16:11, 14:13, 13:20)
Зауважимо, що це був дебютний матч для нової головної тренерки української національної команди Інни Кочубей.
За підсумками цього поєдинку наша команда посіла друге місце у турнірній таблиці M, поступаючись лише Франції за кількістю здобутих очок.
Наступний матч "синьо-жовті" проведуть проти Великої Британії 14 листопада. Зустріч розпочнеться о 18:00 за київським часом.
Нагадаємо, що напередодні Інна Кочубей розповіла, якою хоче бачити свою команду.