Жіноча збірна України назвала склад на матчі кваліфікації Євробаскету-2027

Жіноча національна збірна України оголосила склад на листопадові матчі першого кола другого раунду кваліфікації чемпіонату Європи-2027.

Про це повідомляє ФБУ.

Склад збірної України:

Серафима Тиха (Віртус Кальярі, Італія), Анжеліка Ляшко (Будівельник, Україна), Вікторія Балабан (Шяуляй, Литва), Юлія Гутевич (Будівельник, Україна), Карина Панчук (Шаморін, Словаччина), Аліна Ягупова (Чукурова Мерсін, Туреччина), Віра Грималюк (Шаморін, Словаччина), Олена Бойко (Нептунас, Литва), Катерина Діке (ПАОК, Греція), Христина Кулєша (УБІ Грац, Австрія), Міріам Уро-Нілє (Ньйон, Швейцарія), Тетяна Юркевічус (Хапоель Беер-Шева, Ізраїль), Анастасія Ковтун (Шарлеруа, Бельгія), Дар'я Кононученко (Шаморін, Словаччина).

Під керівництвом головної тренерки Інни Кочубей команда збереться 7 листопада в Ризі для підготовки до міжнародного вікна.

11 листопада українки зіграють з Люксембургом. Завершиться збір матчем у Манчестері проти команди Великої Британії, який відбудеться 14 листопада.

До фінальної частини чемпіонату Європи-2027 вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи.

Нагадаємо, що напередодні форвардиня збірної України Тетяна Юркевічус підписала контракт з іспанським клубом Луго Енсіно.