Глобально нічого не треба змінювати: Кочубей – про роботу у збірній України

Тренерка жіночої збірної України з баскетболу Інна Кочубей розповіла, якою хоче бачити свою команду.

Думками вона поділилась у коментарі Суспільне Спорт.

"Глобально нічого не треба змінювати. Головне завдання зараз – дати абсолютно кожній гравчині зрозуміти, що вона важлива. Це дуже важлива річ, з цим треба працювати. Ми маємо об'єднати дівчат в одну команду. І ця команда має бути такою, проти якої важко грати, яка бореться до кінця незалежно від суперника чи рахунку. У нас є кістяк і є молодь, яка вже грала за збірну. Їх треба об'єднати в єдину систему, в якій кожна розумітиме свою роль і знатиме, як допомогти команді перемагати. Абсолютно все інше у них є", – сказала Кочубей.

Спеціалістка також висловилась про підготовку "синьо-жовтих" до найближчих матчів другого раунду кваліфікації Євробаскету-2027:

"Зараз ми зосередимося тільки на Люксембурзі. У нас практично немає часу, навіть на розкачку. Тому маємо використати кожну хвилину, щоб максимально підготуватися до гри. Щодо тактики, думаю, дівчата швидко все зрозуміють, тому що ми знаємо, хто що може, хто як діє. Головне – зібратися, виходити на майданчик, боротися, грати з характером, серцем, віддаватися грі. Звичайно, дотримуватися наших правил. Глобальних змін не буде".

Зазначимо, що збірна України зіграє з Люксембургом 11 листопада о 20:00 за київським часом. В нашій групі відбору опинились також Велика Британія та Франція.

Нагадаємо, що Інна Кочубей очолила "синьо-жовтих" у травні. Вона замінила на цій посаді Євгена Мурзіна, який пішов за власним бажанням.