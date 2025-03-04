Тренер Голден Стейт: Чому ми не вчимо суддів робити банальні речі?

Головний тренер Голден Стейт Ворріорз Стів Керр висловив своє невдоволення роботою суддів у матчі проти Шарлотт (119:101).

Слова 59-річного фахівця наводить ESPN.

Під час гри тренер отримав технічний фол після того, як він розлютився, коли судді не зафіксували явну, на його думку, пробіжку у гравця Горнетс.

"Я не розумію, чому ми не вчимо наших суддів в цій лізі фіксувати пробіжку. Вони роблять чудову роботу, працюють, не покладаючи рук, і добре спілкуються. Але я бачу п'ять або шість пробіжок за гру, які не фіксуються", – сказав Керр.

При цьому Стів визнав, що його команда винна так само, як і решта. Тренер сказав, що бачив чотири пробіжки у виконанні його підопічних у нещодавньому матчі проти Філадельфії. Жодна з них не була зафіксована суддями.

"Ви знаєте, що це проблема, коли на трибунах близько сотні вболівальників, і кожен тренер на боковій лінії, і кожен подає сигнал про пробіжку. Всі це бачать, ми явно не вчимо наших арбітрів дивитися на ноги гравців. Вся гра базується на роботі ніг. Ми повинні забезпечити дотримання правил пробіжки, але ми цього не робимо, і я не розумію, чому. Вони (судді) чудові. Вони роблять чудову роботу, і у них є мільйон речей, за якими варто спостерігати, але робота ніг – це вся основа гри. І ми повинні фіксувати пробіжки. Гра буде набагато кращою, якщо ми це будемо робити".

Steve Kerr received a technical tonight for yelling at the officials for missing a travel. He talked at length postgame about the issue: “Footwork is the basis of the game. We need to call traveling. It’ll be a much better game if we clean it up.” pic.twitter.com/6uaVEh9nr2 — Anthony Slater (@anthonyVslater) March 4, 2025

На даний момент Голден Стейт посідає шосте місце в таблиці Західної конференції. Команда Керра виграла 33 матчі з 61.

Раніше стало відомо, що Кайрі Ірвінг більше не зіграє в цьому сезоні через тяжку травму коліна, яку він зазнав минулої ночі.