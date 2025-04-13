Лідер Індіани повторив досягнення 160-сантиметрової зірки НБА

Лідер Індіани Тайріз Халібертон завершить регулярний сезон з успішними показниками. Плеймейкер у чемпіонаті віддає 9+ результативних передач і допускає менше 2 втрат. Єдиним гравцем кому вдавалося подібне був Магзі Богз.

Про це пише Sportingnews.com.

160-сантиметровий Богз досяг цього досягнення під час свого третього сезону НБА. У 1989-1990 роках у Хорнетс він віддавав 10,7 результативних передач за гру, в той час як у середньому робив лише 1,8 втрати.

Tyrese Haliburton joins Muggsy Bogues as the only players in history to average 9+ APG and under 2 TOV. (Per: @StatMamba) pic.twitter.com/Ppy3lIf6Bd — Whistle (@WhistleSports) April 12, 2025

Незвичний для баскетболу зріст не завадив Магзі протриматися в НБА довгих 14 років. Він провів 889 матчів, в яких набирав 7,7 очка та віддавав 7,6 результативних передач за 28 хвилин на паркеті.

Нагадаємо, минулої ночі Святослав Михайлюк встановив особистий рекорд результативності в межах НБА.