Михайлюк погодився на перехід у клуб НБА
Захисник Бостон Селтікс Святослав Михайлюк прийняв рішення продовжити кар'єру в Національній Баскетбольній Асоціації.
Про це повідомляє TeleSport.
За інформацією джерела, Михайлюк має конкретну пропозицію від клубу НБА, назва якого не розголошується. Сторони дуже близькі, щоб укласти угоду.
Зазначається, що Олімпіакос, який мав серйозний інтерес до українця, тепер зосередиться на підписанні Евана Фурньє.
Нагадаємо, що Бостон, з яким Михайлюк став чемпіоном НБА, не захотів продовжувати контракт з українським баскетболістом.