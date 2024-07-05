Михайлюк погодився на перехід у клуб НБА

Захисник Бостон Селтікс Святослав Михайлюк прийняв рішення продовжити кар'єру в Національній Баскетбольній Асоціації.

Про це повідомляє TeleSport.

За інформацією джерела, Михайлюк має конкретну пропозицію від клубу НБА, назва якого не розголошується. Сторони дуже близькі, щоб укласти угоду.

Зазначається, що Олімпіакос, який мав серйозний інтерес до українця, тепер зосередиться на підписанні Евана Фурньє.

🚨BREAKING: According to our sources, Sviatoslav Mykhailiuk is staying in the NBA! 💥



The Ukrainian is on the verge of an agreement with an NBA team, despite significant interest from Europe, primarily from Olympiacos. 🔴⚪



The team from Piraeus will now focus on Evan Fournier.… pic.twitter.com/EOq7vgbMWp — TeleSport.rs (@TelesportRS) July 4, 2024

Нагадаємо, що Бостон, з яким Михайлюк став чемпіоном НБА, не захотів продовжувати контракт з українським баскетболістом.