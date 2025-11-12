Михайлюк придбав автомобіль для ЗСУ. Військовий записав подяку

Український баскетболіст Святослав Михайлюк, який наразі грає за клуб Національної баскетбольної асоціації Юта Джаз, придбав автомобіль для підрозділу ЗСУ, де служить вихованець черкаського баскетболу Микола Красилинець.

Про це повідомив колишній тренер Черкаських Мавп Максим Міхельсон.

Міхельсон зазначив, що це відео йому надіслав тато гравця, Юрій Михайлюк, але з проханням не публікувати. Фахівець вирішив цього разу зробити інакше, адже й так багато справ Святослав робить непублічно.

"Я ніколи не бачив постів про його добрі справи. Та я знаю, скільки всього Свят зробив і продовжує робити для України, для українців і для українських дітей – від самого початку війни, а якщо чесно, то ще до повномасштабного вторгнення.

Він не шукає уваги, не чекає похвали, не хоче, щоб про це писали. Він просто робить. Тихо. Щиро. Від серця.

І, мабуть, хтось мав колись про це сказати. Нехай це буду я – хоча б на одному маленькому прикладі", – написав колишній асистент головного тренера збірної України.