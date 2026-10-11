БК Запоріжжя вирвав у запеклій боротьбі перемогу над Харківськими Соколами у Суперлізі

У неділю, 11 жовтня, відбувся один із запланованих матчів регулярного чемпіонату Суперліги України з баскетболу сезону-2026/27.

Перший поєдинок ігрового дня мали між собою провести Дніпро та Київ-Баскет. Утім, після оголошення тривалої повітряної тривоги гру було вирішено дограти іншого дня, про це повідомляє Федерація баскетболу України.

Команди вимушені були покинути ігровий майданчик під час третьої чверті за рахунку 45:37 на користь столичного колективу.

Натомість БК Запоріжжя та Харківським Соколам вдалося дограти свій матч. Підопічні Євгенія Ісакова стали лідерами у рахунку за підсумками перших двох періодів – 18:13 та 24:15.

Проте у третій 10-хвилинці харківська команда почала створювати проблеми для БК Запоріжжя та закрила її з рахунком 26:19. Зрештою у заключній частині зустрічі запорізький колектив втримав перемогу.

Суперліга України з баскетболу

11 жовтня

Дніпро – Київ-Баскет – 37:45 (13:14, 17:27, 7:4, матч було зупинено)

БК Запоріжжя – Харківські Соколи – 85:81 (18:13, 24:15, 19:26, 24:27)

Нагадаємо, що у попередніх матчах Суперліги Рівне обіграло Волинь, Запоріжжя впевнено переграло Київ-Баскет. Матч за участю БК Дніпро та Харківських Соколів довелося також перенести.