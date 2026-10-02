Історичний дебют: наставниця БК Хмельницький стала першою жінкою – головною тренеркою Суперліги

Головна тренерка БК Хмельницький Ганна Шликова дебютувала у матчі чоловічої Суперліги України, ставши першою жінкою на посаді головної тренерки в лізі.

Про це повідомляє ФБУ.

Під її керівництвом БК Хмельницький у стартовому матчі сезону на власному майданчику поступився чинному чемпіону Дніпру — 67:83.

Найрезультативнішим гравцем Хмельницького став легіонер Дерік Ньютон, який набрав 23 очки.

Наступний матч команда Шликової проведе 4 жовтня проти Запоріжжя. Поєдинок також відбудеться у Хмельницькому.

Напередодні дебютну перемогу у лізі здобула Волинь, яка обіграла Харківські Соколи.