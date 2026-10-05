ФБУ визначила найціннішого гравця та назвала символічну п'ятірку першого ігрового тижня Суперліги

Форвард Київ-Баскета Ілля Кабацюра став найціннішим гравцем стартового ігрового тижня Суперліги.

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

Кабацюра допоміг киянам розпочати сезон із двох виїзних перемог. У матчі проти Волині (89:82) форвард набрав 19 очок, зробив 4 підбирання, віддав 2 передачі та здійснив 2 перехоплення.

У наступній зустрічі з Рівне-Dream (79:70) баскетболіст оформив дабл-дабл – 15 очок і 10 підбирань. Його середній рейтинг ефективності за підсумками туру становив 21,5 бала.

Також була визначена символічна збірна, до якої увійшли представники п'яти клубів.

Символічна збірна 1-го ігрового тижня

Джордан Теллі (Черкаські Мавпи) – 17 очок, 11 передач, 4 підбирання

Дерік Ньютон (Хмельницький) – 21 очко, 4,5 підбирання, 1,5 передачі

Тадж Твітт (Волинь) – 15 очок, 12,5 підбирання

Ілля Кабацюра (Київ-Баскет) – 17 очок, 7 підбирань

Данііл Сипало (Дніпро) – 13 очок, 8 підбирань, 2 блок-шоти, 1,5 перехоплення

Нагадаємо, головна тренерка БК Хмельницький Ганна Шликова дебютувала у матчі чоловічої Суперліги України, ставши першою жінкою на посаді головної тренерки в лізі.