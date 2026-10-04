Хмельницький вирвав дебютну під орудою Шликової перемогу над Запоріжжям у Суперлізі

У неділю, 4 жовтня, відбулися матчі регулярного сезону Суперліги України з баскетболу.

У першому протистоянні ігрового дня Хмельницький здолав Запоріжжя, створивши камбек наприкінці гри.

За підсумками першої чверті домінувало у рахунку Запоріжжя. У наступній десятихвилинці хмельницький колектив знову поступився, вже з різницею в одне очко (25:26). Третю чверть команди закінчили паритетом (17:17).

Утім, вже у заключній частині гри команда Ганни Шликової зуміла відігратися та створити камбек, у підсумку вирвавши перемогу в цій грі з різницею у 3 очки.

Найрезультативнішою гравчинею стала атакувальний захисник Хмельницького Лукман Леон Ланді, набравши за гру 23 очки.

Варто зазначити, що це була дебютна звитяга БК Хмельницький під керівництвом Ганни Шликової в елітному дивізіоні України. Нагадаємо, що Шликова – перша в історії жінка-наставник команди з чоловічої Суперліги України.

Суперліга України-2026/27

Регулярний чемпіонат

4 жовтня

БК Хмельницький – БК Запоріжжя – 75:72 (14:18, 25:26, 17:17, 19:11)

Наразі розпочалася ще одна зустріч ігрового дня між Говерлою та Дніпром.

Також зауважимо, що у попередньому матчі Суперліги Черкаські Мавпи здобули перемогу над Ніко-Баскетом.