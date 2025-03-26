Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

ФБУ визначила місце проведення Фіналу шести Вищої ліги

Олексій Погорелов — 26 березня 2025, 14:13
Фінал шести Вищої ліги
Фінал шести Вищої ліги
ФБУ

Департамент організації та проведення змагань ФБУ визначив місто та місце проведення майбутнього Фіналу шести Вищої ліги України з баскетболу.

Про це повідомляє сайт ФБУ.

За інформацією джерела, вирішальні матчі сезону проходитимуть з 11 до 13 квітня у Києві у Палаці спорту "Венето".

Фінал шести Вищої ліги

Чвертьфінал, 11 квітня

  • Ніко-Баскет – БІПА
  • Хмельницький – ДіДіБао

Півфінал, 12 квітня

  • Харківські Соколи – Хмельницький/ДіДіБао
  • Самбір – Ніко-Баскет/БІПА

Варто зазначити, що 13 квітня відбудуться матч за третє місце та фінал.

Лише в останньому турі визначився переможець регулярного сезону Вищої ліги, яким стали Харківські Соколи. Другим регулярку завершив Самбір.

Нагадаємо, що цього тижня визначиться доля створення ліги НБА у Європі, яка стане "вбивцею" Євроліги.

баскетбол Вища ліга Україна ФБУ

баскетбол

Напіввідкритий чемпіонат з найкращими клубами: детальні плани НБА на створення власної ліги в Європі
Оклахома та Гілджес-Александер встановили історичні рекорди НБА
Дюрант може поповнити склад контендера, знову переїхавши на Схід
НБА значно збільшить стелю зарплат та податку на розкіш в наступному сезоні
Девіс – про своє повернення: Було важко бачити, як хлопці травмувалися та програвали

Останні новини