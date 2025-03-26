ФБУ визначила місце проведення Фіналу шести Вищої ліги
Фінал шести Вищої ліги
ФБУ
Департамент організації та проведення змагань ФБУ визначив місто та місце проведення майбутнього Фіналу шести Вищої ліги України з баскетболу.
Про це повідомляє сайт ФБУ.
За інформацією джерела, вирішальні матчі сезону проходитимуть з 11 до 13 квітня у Києві у Палаці спорту "Венето".
Фінал шести Вищої ліги
Чвертьфінал, 11 квітня
- Ніко-Баскет – БІПА
- Хмельницький – ДіДіБао
Півфінал, 12 квітня
- Харківські Соколи – Хмельницький/ДіДіБао
- Самбір – Ніко-Баскет/БІПА
Варто зазначити, що 13 квітня відбудуться матч за третє місце та фінал.
Лише в останньому турі визначився переможець регулярного сезону Вищої ліги, яким стали Харківські Соколи. Другим регулярку завершив Самбір.
Нагадаємо, що цього тижня визначиться доля створення ліги НБА у Європі, яка стане "вбивцею" Євроліги.