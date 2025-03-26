ФБУ визначила місце проведення Фіналу шести Вищої ліги

Департамент організації та проведення змагань ФБУ визначив місто та місце проведення майбутнього Фіналу шести Вищої ліги України з баскетболу.

Про це повідомляє сайт ФБУ.

За інформацією джерела, вирішальні матчі сезону проходитимуть з 11 до 13 квітня у Києві у Палаці спорту "Венето".

Фінал шести Вищої ліги

Чвертьфінал, 11 квітня

Ніко-Баскет – БІПА

Хмельницький – ДіДіБао

Півфінал, 12 квітня

Харківські Соколи – Хмельницький/ДіДіБао

Самбір – Ніко-Баскет/БІПА

Варто зазначити, що 13 квітня відбудуться матч за третє місце та фінал.

Лише в останньому турі визначився переможець регулярного сезону Вищої ліги, яким стали Харківські Соколи. Другим регулярку завершив Самбір.

Нагадаємо, що цього тижня визначиться доля створення ліги НБА у Європі, яка стане "вбивцею" Євроліги.