Ягупова номінована на звання MVP сезону в жіночій Євролізі

Капітан збірної України та захисниця іспанської Валенсії Аліна Ягупова потрапила до списку претенденток на звання MVP сезону в жіночій Євролізі.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

В цій номінації українка двічі перемагала у 2020 та 2021 роках. Загалом вона потрапила до трьох номінацій із п’яти від ФІБА, проголосувати можна ТУТ.

У сезоні-2024/25 жіночої Євроліги Ягупова у середньому проводить на майданчику 29.8 хвилин на майданчику, набираючи 11.9 очка, 3.4 підбирання, 3.9 передач.

Валенсія зіграє у Фіналі шести Євроліги 9-13 квітня у Сарагосі. В регулярному чемпіонаті у своїй групі Валенсія зайняла друге місце, після чого обіграла переможця іншої групи турецький Мерсін, завдяки чому у Фіналі шести стартує одразу з півфіналу.

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