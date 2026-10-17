Волинь програла Дніпру, Харківські Соколи здобули першу перемогу в Суперлізі

У суботу, 17 жовтня, у регулярному чемпіонаті баскетбольної Суперліги України відбулися два матчі, в яких перемоги здобули Харківські Соколи та Дніпро.

Харківські Соколи обіграли Ніко-Баскет з рахунком 82:65 та здобули першу перемогу в сезоні. Команди рівно провели першу половину зустрічі, а на велику перерву харків'яни пішли з перевагою у два очки – 37:35. Після перерви "Соколи" виграли третю чверть – 20:16, а в заключному відрізку збільшили відрив, перемігши з рахунком 25:14.

Головним героєм поєдинку став Дмитро Клебан, який за 29 хвилин і 9 секунд на майданчику набрав 19 очок, реалізувавши 6 із 9 кидків із гри та 5 із 8 штрафних. Також баскетболіст Харківських Соколів зробив 11 підбирань, шість із яких – на чужому щиті.

В іншому матчі Дніпро на виїзді здолав Волинь – 70:68. Луцька команда краще провела першу чверть і повела 21:13. У другому відрізку дніпряни відіграли відставання та пішли на велику перерву за мінімальної переваги – 36:35. Після третьої чверті Волинь знову була попереду – 58:47, однак у заключному відрізку Дніпро здійснив камбек, вигравши чверть із рахунком 23:10 та вирвавши перемогу з різницею у два очки.

Також у суботу відбудуться матчі Київ-Баскет – Черкаські Мавпи та Рівне – БК Запоріжжя.

Суперліга України з баскетболу

17 жовтня

Харківські Соколи – Ніко-Баскет 82:65 (19:19, 18:16, 20:16, 25:14)

Волинь – Дніпро 68:70 (21:13, 14:23, 23:11, 10:23)

Київ-Баскет – Черкаські Мавпи

Рівне – БК Запоріжжя

Напередодні Хмельницький на виїзді в овертаймі дотиснув Прикарпаття-Говерлу.