Хмельницький в овертаймі дотиснув Прикарпаття-Говерлу в матчі Суперліги

Хмельницький вирвав виїзну перемогу над Прикарпаттям-Говерлою у стартовому матчі третього туру Суперліг.

Зустріч завершилася з рахунком 81:79.

Після трьох чвертей команда з Івано-Франківська поступалася 48:61, але відіграла відставання у заключному періоді й перевела гру в овертайм, де Хмельницький виявився сильнішим.

Найрезультативнішим у складі господарів став Сергій Старцев – 21 очко. Павло Горобченко набрав 17 очок, а у Хмельницького 17 очок здобув Зак Лавдей.

Суперліга України з баскетболу

16 жовтня

Прикарпаття-Говерла – Хмельницький 79:81 ОТ (13:19, 21:18, 14:24, 25:12, 6:8)

Напередодні БК Запоріжжя вирвав у запеклій боротьбі перемогу над Харківськими Соколами.