Харківські Соколи впевнено перемогли Черкаських Мавп у Суперлізі

Олексій Мурзак — 19 січня 2026, 18:40
У понеділок, 19 січня, відбувся черговий матч регулярного чемпіонату Суперліги України з баскетболу, в якому Харківські Соколи переграла Черкаських Мавп.

Зустріч завершилася з рахунком 80:60.

У переможців Ігор Клімов набрав 18 очок, а також записав до активу 7 передач, 4 підбирання та 3 перехоплення, не зробивши жодної втрати (РЕ 26). Максим Нікітін оформив дабл-дабл – 16 очок та 10 підбирань.

Соколи вдруге в сезоні перемогли Мавп та закріпилися на другому місці. Черкасці залишилися на передостанній позиції.

Суперліга – Регулярний чемпіонат
19 січня

Харківські Соколи – Черкаські Мавпи 80:60 (20:17, 22:15, 19:19, 19:9)

Напередодні Ніко-Баскет оголосив про підписання американського захисника Джаміра Маултрі.

