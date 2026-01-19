Харківські Соколи впевнено перемогли Черкаських Мавп у Суперлізі
У понеділок, 19 січня, відбувся черговий матч регулярного чемпіонату Суперліги України з баскетболу, в якому Харківські Соколи переграла Черкаських Мавп.
Зустріч завершилася з рахунком 80:60.
У переможців Ігор Клімов набрав 18 очок, а також записав до активу 7 передач, 4 підбирання та 3 перехоплення, не зробивши жодної втрати (РЕ 26). Максим Нікітін оформив дабл-дабл – 16 очок та 10 підбирань.
Соколи вдруге в сезоні перемогли Мавп та закріпилися на другому місці. Черкасці залишилися на передостанній позиції.
Суперліга – Регулярний чемпіонат
19 січня
Харківські Соколи – Черкаські Мавпи 80:60 (20:17, 22:15, 19:19, 19:9)
Напередодні Ніко-Баскет оголосив про підписання американського захисника Джаміра Маултрі.