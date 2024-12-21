БК Запоріжжя здолало Говерлу в матчі Суперліги
БК Запоріжжя - Говерла
ФБУ
У суботу, 21 грудня, відбувся матч чемпіонату України з баскетболу, в якиму зустрічались БК Запоріжжя та Говерла.
Господарі арени здобули перемогу із рахунком 73:60.
Матч пройшов за домінування Запоріжжя, яке виграли три чверті з чотирьох, а ще одна завершилась внічию.
Найрезультативнішим гравцем поєдинку став представник Говерли Ілля Кабацюра, який набрав 25 очок та здійснив чотири підбирання.
Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга
21 грудня
БК Запоріжжя – Говерла 73:60 (20:15, 17:16, 16:16, 20:13)
Нагадаємо, що у першому матчі ігрового дня лідер чемпіонату Дніпро здолав Київ-Баскет.