БК Запоріжжя здолало Говерлу в матчі Суперліги

У суботу, 21 грудня, відбувся матч чемпіонату України з баскетболу, в якиму зустрічались БК Запоріжжя та Говерла.

Господарі арени здобули перемогу із рахунком 73:60.

Матч пройшов за домінування Запоріжжя, яке виграли три чверті з чотирьох, а ще одна завершилась внічию.

Найрезультативнішим гравцем поєдинку став представник Говерли Ілля Кабацюра, який набрав 25 очок та здійснив чотири підбирання.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга

21 грудня

БК Запоріжжя – Говерла 73:60 (20:15, 17:16, 16:16, 20:13)

Нагадаємо, що у першому матчі ігрового дня лідер чемпіонату Дніпро здолав Київ-Баскет.