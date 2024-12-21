Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

БК Запоріжжя здолало Говерлу в матчі Суперліги

Володимир Максименко — 21 грудня 2024, 17:59
БК Запоріжжя здолало Говерлу в матчі Суперліги
БК Запоріжжя - Говерла
ФБУ

У суботу, 21 грудня, відбувся матч чемпіонату України з баскетболу, в якиму зустрічались БК Запоріжжя та Говерла.

Господарі арени здобули перемогу із рахунком 73:60.

Матч пройшов за домінування Запоріжжя, яке виграли три чверті з чотирьох, а ще одна завершилась внічию.

Найрезультативнішим гравцем поєдинку став представник Говерли Ілля Кабацюра, який набрав 25 очок та здійснив чотири підбирання.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга 
21 грудня

БК Запоріжжя – Говерла 73:60 (20:15, 17:16, 16:16, 20:13)

Нагадаємо, що у першому матчі ігрового дня лідер чемпіонату Дніпро здолав Київ-Баскет.

БК Запоріжжя Прикарпаття-Говерла Суперліга з баскетболу

БК Запоріжжя

Київ-Баскет намагатиметься зупинити Дніпро, Запоріжжя зіграє з Прикарпаття-Говерлою: анонс Суперліги
БК Дніпро переграв Запоріжжя у матчі Суперліги
Дніпро прийматиме Запоріжжя у матчі Суперліги
Запоріжжя втримало переможний результат у грі зі Старим Луцьком
Рівне та Дніпро зроблять ремейк фіналу минулого сезону, Старий Луцьк проведе матч із Запоріжжям у Суперлізі

Останні новини