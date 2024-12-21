Дніпро переграв Київ-Баскет у матчі Суперліги

У суботу, 21 грудня, відбувся черговий матч української Суперліги з баскетболу, в якому лідер чемпіонату Дніпро приймав Київ-Баскет.

Поєдинок завершився перемогою дніпрян із рахунком 75:71.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став представник Дніпра Сергій Загреба, який набрав 20 очок та здійснив 9 підбирань.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга

21 грудня

БК Дніпро – Київ-Баскет 75:71 (22:24, 19:21, 11:9, 23:17)

Дніпро: Дубоненко 3, Сипало 4 + 6 підбирань, Тимофеєнко 12 + 7 підбирань, Конєв 14 + 7 підбирань, Горобченко 14 + 7 передач – старт; Загреба 20 + 9 підбирань, Закурдаєв 8 + 5 передач, Ліщина 0

Київ-Баскет: Зайцев 4 + 5 передач, Когут 9 + 6 підбирань, Клевзуник 14, Сандул 10 + 10 підбирань, Сафонов 4 + 5 підбирань + 6 передач – старт; Сушкін 19, Карпюк 11, Смітюх 0

У другому матчі ігрового дня Запоріжжя прийматиме Говерлу. Старт матчу заплановано на 16:00 за київським часом.