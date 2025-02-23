БК Рівне впевнено переміг Старий Луцьк у матчі Суперліги

У неділю, 23 лютого, БК Рівне обіграв Старий Луцьк в матчі регулярного чемпіонату Суперліги України з баскетболу.

Зустріч завершилася із рахунком 97:84.

Найкориснішим гравцем переможців став Сі Джей Вілліамсон – 27 очок і 25 балів за рейтингом ефективності (РЕ). У господарів результативно зіграв Олександр Кольченко, на його рахунку 31 очко (РЕ: 25), у тому числі 19 очок – за першу половину.

Після цієї зустрічі положення клубів у турнірній таблиці не зазнало змін. Обидві команди залишилися на старих місцях: Рівне – четверте, а Старий Луцьк – сьомий.

Чемпіонат України – Суперліга

Регулярний сезон, 23 лютого

Старий Луцьк – Рівне 84:97 (22:26, 20:21, 20:27, 22:23)

Старий Луцьк: Кольченко 31, Горобченко 14 + 6 підбирань, Михайлов 11, Лесик 10 + 6 підбирань

Рівне: Вілліамсон 27, Фуллер 12, Браун 10 + 7 підбирань, Соловйов 10

Раніше повідомлялося, що БК Рівне оголосив про повернення до складу команди центрового Олександра Шепелева.