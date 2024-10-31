Черкаські Мавпи переграли Кривбас у матчі регулярного чемпіонату Суперліги

Сьогодні, 31 жовтня, Черкаські Мавпи переграли Кривбас у матчі регулярного чемпіонату української Суперліги з баскетболу сезону-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 72:64.

Найрезультативнішим гравцем матчу став 21-річний захисник криворіжців Михайло Бублік, в активі якого 17 очок, 2 підбирання та 4 передачі.

Суперліга – регулярний чемпіонат

31 жовтня

Черкаські Мавпи – Кривбас 72:64 (20:22, 22:19, 15:13, 15:10)

Нагадаємо, у першому матчі ігрового дня Говерла поступилась Київ-Баскету.