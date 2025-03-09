Переломна друга половина: Рівне обіграло Київ-Баскет у матчі Суперліги

У матчі баскетбольної Суперліги Київ-Баскет, який посідає друге місце, відправився в гості до БК Рівне. Рівняни перед цим матчем йшли на третьому місці.

Рівне здобуло перемогу з рахунком 79:69.

Кияни впевнено "забрали" першу половину – 38:30. У другій половині господарі зібралися, що дозволило перемогти у третій чверті, у четвертій, і у матчі загалом.

Баскетбол – Суперліга

Регулярний чемпіонат, 9 березня

Рівне – Київ-Баскет 79:69 (16:13, 14:25, 24:15, 25:16)

Перемога дозволила Рівному закріпитися на третьому місці з результатом 15-12. Київ-Баскет має показник 18-9 і йде другим. Лідирує Дніпро. Чинний чемпіон України цього сезону не програвав, вигравши всі свої 23 гри.