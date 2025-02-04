Київ-Баскет у напруженому матчі здолав Черкаських Мавп у чемпіонаті Суперліги

У вівторок, 4 лютого, відбувся матч регулярного чемпіонату Суперліги України з баскетболу, в я кому Київ-Баскет обіграв БК Черкаські Мавпи.

Зустріч завершилася із рахунком 71:70.

Найрезультативнішим у матчі став захисник столичного клубу Павло Буренко, який набрав 19 очок, виконав 6 підбирань та віддав 5 передач.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга

Регулярний чемпіонат, 4 лютого

Черкаські Мавпи – Київ-Баскет 70:71 (19:21, 20:11, 16:22, 15:17)

Черкаські Мавпи: Агафонов 17 + 8 підбирань, Марченко 12, Клімов 12

Київ-Баскет: Буренко 19 + 6 підбирань + 5 передач, Клевзуник 17 + 7 підбирань, Сушкін 14 + 6 підбирань

Нагадаємо, матч Дніпра та Старого Луцька, який мав відбутися 2 лютого, був зупинений та перенесений через тривалу повітряну тривогу.