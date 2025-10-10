Будівельник обіграв Київ-Баскет у стартовому матчі Суперліги

Будівельник виграв дербі у Київ-Баскета у стартовому матчі жіночої Суперліги.

Зустріч завершилась з рахунком 67:44.

Будівельник з перших хвилин матчу заволодів ініціативою та до завершення другої чверті мав +20 переваги – 48:28. У другій половині Віталій Черній дав більше ігрового часу молодим гравчиням, які довели гру до перемоги.

У Будівельника найрезультативнішими стали Ксенія Панькіна, в активі якої 18 очок та Анжеліка Ляшко – 17 очок. У Київ-Баскета по 12 очок набрали Анастасія Костоглод і Олександра Семенчук.

Жіноча Суперліга – Регулярний чемпіонат

10 жовтня

Київ-Баскет — Будівельник 44:67 (12:26, 16:22, 6:11, 10:8)

