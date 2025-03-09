Говерла завдяки чудовій четвертій чверті переграла Старий Луцьк

У матчі баскетбольної Суперліги Говерла зуміла переграти Старий Луцьк.

Гра завершилася з рахунком 66:64.

Старий Луцьк був фаворитом гри, що і довів за підсумками трьох чвертей - 56:46.

Колектив Євгена Мурзіна не збирався здаватися. Говерла наладила гру в захисті та почала діяти агресивніше в нападі, що і дозволило перемогти.

Баскетбол – Суперліга

Регулярний чемпіонат, 9 березня

Старий Луцьк – Говерла 64:66 (16:20, 15:11, 25:15, 8:20)

Для клубу з Івано-Франківська це лише 4 перемога в сезоні. Вони продовжують перебувати на останньому місці.

Турнірна таблиця:

Нагадаємо, в першому матчі дня Рівне зуміло переграти Київ-Баскет.