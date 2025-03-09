Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Говерла завдяки чудовій четвертій чверті переграла Старий Луцьк

Руслан Травкін — 9 березня 2025, 20:03
Говерла завдяки чудовій четвертій чверті переграла Старий Луцьк
facebook.com

У матчі баскетбольної Суперліги Говерла зуміла переграти Старий Луцьк.

Гра завершилася з рахунком 66:64.

Старий Луцьк був фаворитом гри, що і довів за підсумками трьох чвертей - 56:46.

Колектив Євгена Мурзіна не збирався здаватися. Говерла наладила гру в захисті та почала діяти агресивніше в нападі, що і дозволило перемогти.

Баскетбол – Суперліга
Регулярний чемпіонат, 9 березня

Старий Луцьк – Говерла 64:66 (16:20, 15:11, 25:15, 8:20)

Для клубу з Івано-Франківська це лише 4 перемога в сезоні. Вони продовжують перебувати на останньому місці.

Турнірна таблиця: 

Нагадаємо, в першому матчі дня Рівне зуміло переграти Київ-Баскет.

Суперліга Старий Луцьк Прикарпаття-Говерла

Суперліга

Переломна друга половина: Рівне обіграло Київ-Баскет у матчі Суперліги
Київ-Баскет переміг Старий Луцьк в заключному матчі ігрового дня Суперліги
БК Рівне впевнено переміг Старий Луцьк у матчі Суперліги
Житичі-Полісся та Україна U-20 виграли другий матч Суперліги за два дні
БК Рівне повернув до складу центрового, який першу половину сезону провів у Вищій лізі

Останні новини