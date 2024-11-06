Дніпро розібралось зі Старим Луцьком у Суперлізі

Сьогодні, 6 листопада, матчем між Дніпром та Старим Луцьком продовжився бабл в Дніпрі, який закрив четвертий ігровий тиждень Суперліги.

Поєдинок завершився перемогою господарів майданчика з рахунком 76:64. Для дніпрян це четвертий тріумф у сезоні.

Найкращим гравцем зустрічі став капітан Дніпра Станіслав Тимофеєнко, який набрав 26 очок і зібрав 6 підбирань. Також 17 очок та 7 підбирань в активі Михайла Горобченка.

У Старого Луцька найкращим став Маркіз Джексон, який записав до свого активу 23 очка, а Степан Лесик до 14 очок додав 8 підбирань.

Чемпіонат України – Cуперліга-2024/25

6 листопада

Дніпро — Старий Луцьк 76:64 (27:19, 16:12, 15:13, 18:20)

Дніпро: Дубоненко 7, Сипало 9 + 7 підбирань + 5 передач, Тимофеєнко 26 + 6 підбирань, Закурдаєв 11, Горобченко 17 + 7 підбирань + 6 передач – старт; Загреба 4 + 6 підбирань, Ліщина 2, Коротченко 0, Колдомасов 0

Старий Луцьк: Мусієнко 2, Джексон 23, Рідлі 8 + 5 підбирань, Михайлов 4, Лесик 14 + 8 підбирань – старт; Прозапас 8, Дюпін 3, Горобченко 2, Липовцев 0

Зазначимо, що у першому матчі дня Рівне здолало Запоріжжя з рахунком – 70:66.

Напередодні захисник Кривбаса Михайло Бублик став найкращим гравцем Суперліги-2024/25 у жовтні.