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Черкаські Мавпи впевнено перемогли Прикарпаття-Говерлу в матчі Суперліги

Олексій Мурзак — 24 жовтня, 20:21
Черкаські Мавпи впевнено перемогли Прикарпаття-Говерлу в матчі Суперліги
ФБУ

Сьогодні, 24 жовтня, відбувся другий матч ігрового дня української Суперліги з баскетболу сезону-2024/25, в якому Черкаські Мавпи розгромили Прикарпаття-Говерлу.

Зустріч завершился з рахунком 96:71.

Найрезультативнішим гравцем став форвард черкаського клубу Андрій Агафонов, в активі якого 24 очка, 7 підбирань та 3 передачі.

Суперліга – регулярний чемпіонат
24 жовтня

Черкаські Мавпи – Прикарпаття-Говерла 96:71 (24:19, 21:20, 24:12, 27:20)

Черкаські Мавпи: Агафонов 24, Марченко 20, Пирогов 16, Кошеватський 13, Холод 9

Прикарпаття-Говерла: Старцев 21, Морозов 13, Марків 11

Після цієї перемоги Черкаські Мавпи продовжують лідирувати в турнірній таблиці регулярного чемпіонату. В іншому матчі дня Кривбас програв Київ-Баскету.

Суперліга БК Черкаські Мавпи Прикарпаття-Говерла Суперліга з баскетболу

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