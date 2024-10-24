Черкаські Мавпи впевнено перемогли Прикарпаття-Говерлу в матчі Суперліги

Сьогодні, 24 жовтня, відбувся другий матч ігрового дня української Суперліги з баскетболу сезону-2024/25, в якому Черкаські Мавпи розгромили Прикарпаття-Говерлу.

Зустріч завершился з рахунком 96:71.

Найрезультативнішим гравцем став форвард черкаського клубу Андрій Агафонов, в активі якого 24 очка, 7 підбирань та 3 передачі.

Суперліга – регулярний чемпіонат

24 жовтня

Черкаські Мавпи – Прикарпаття-Говерла 96:71 (24:19, 21:20, 24:12, 27:20)

Черкаські Мавпи: Агафонов 24, Марченко 20, Пирогов 16, Кошеватський 13, Холод 9

Прикарпаття-Говерла: Старцев 21, Морозов 13, Марків 11

Після цієї перемоги Черкаські Мавпи продовжують лідирувати в турнірній таблиці регулярного чемпіонату. В іншому матчі дня Кривбас програв Київ-Баскету.