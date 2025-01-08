Керр: У Голден Стейт є потенціал стати чемпіоном НБА

Тренер Голден Стейт Ворріорз Стів Керр заявив, що він бачить у майбутньому свою команду в статусі чемпіона НБА.

Слова 59-річного фахівця наводить BasketNews.

"У цієї команди є потенціал, щоб стати чемпіоном, але ми ще не на тому рівні. Ми конкурентоспроможні щовечора, і ми впевнені у своїй здатності бути конкурентоспроможними щовечора.

Чи зможемо ми робити це протягом чотирьох раундів у плейоф, ще належить з'ясувати", – сказав Керр.