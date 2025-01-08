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Керр: У Голден Стейт є потенціал стати чемпіоном НБА

Олексій Погорелов — 8 січня 2025, 12:07
Керр: У Голден Стейт є потенціал стати чемпіоном НБА
Стів Керр
Los Angeles Times

Тренер Голден Стейт Ворріорз Стів Керр заявив, що він бачить у майбутньому свою команду в статусі чемпіона НБА.

Слова 59-річного фахівця наводить BasketNews.

"У цієї команди є потенціал, щоб стати чемпіоном, але ми ще не на тому рівні. Ми конкурентоспроможні щовечора, і ми впевнені у своїй здатності бути конкурентоспроможними щовечора.

Чи зможемо ми робити це протягом чотирьох раундів у плейоф, ще належить з'ясувати", – сказав Керр.

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На даний момент Ворріорз посідають дев'яте місце на Заході, маючи баланс перемог 18-18.

Раніше стало відомо, що головна зірка ГСВ Стефен Каррі страждає від тривожності щоразу, коли  він готується вийти на майданчик.

Голден Стейт Стів Керр НБА

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