Керр: У Голден Стейт є потенціал стати чемпіоном НБА
Стів Керр
Los Angeles Times
Тренер Голден Стейт Ворріорз Стів Керр заявив, що він бачить у майбутньому свою команду в статусі чемпіона НБА.
Слова 59-річного фахівця наводить BasketNews.
"У цієї команди є потенціал, щоб стати чемпіоном, але ми ще не на тому рівні. Ми конкурентоспроможні щовечора, і ми впевнені у своїй здатності бути конкурентоспроможними щовечора.
Чи зможемо ми робити це протягом чотирьох раундів у плейоф, ще належить з'ясувати", – сказав Керр.
На даний момент Ворріорз посідають дев'яте місце на Заході, маючи баланс перемог 18-18.
Раніше стало відомо, що головна зірка ГСВ Стефен Каррі страждає від тривожності щоразу, коли він готується вийти на майданчик.