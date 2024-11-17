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Змінив думку: Каррі назвав свою п'ятірку найкращих баскетболістів усіх часів

Олексій Погорелов — 17 листопада 2024, 20:11
Змінив думку: Каррі назвав свою п'ятірку найкращих баскетболістів усіх часів
Стеф Каррі
BasketNews

Лідер Голден Стейт Стеф Каррі назвав п'ятьох баскетболістів, яких він вважає найкращими в історії гри.

Своїм вибором "Шеф" поділився на YouTube-каналі "Dude Perfect".

Рік тому стартова п'ятірка найкращих гравців усіх часів від Каррі виглядала наступним чином: Меджик Джонсон, Кобі Браянт, Майкл Джордан, Тім Данкан та Шакіл О'Ніл.

Але за цей час думка Стефа трохи змінилася: він додав себе та ЛеБрона Джеймса, а прибрав Джонсона та Браянта.

Раніше стало відомо, що шоу за участю Шакіла О'Ніла під назвою "Inside the NBA" продовжить своє існування, лише змінивши канал, де воно буде транслюватися.

Голден Стейт Стефен Каррі

Стефен Каррі

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