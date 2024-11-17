Змінив думку: Каррі назвав свою п'ятірку найкращих баскетболістів усіх часів

Лідер Голден Стейт Стеф Каррі назвав п'ятьох баскетболістів, яких він вважає найкращими в історії гри.

Своїм вибором "Шеф" поділився на YouTube-каналі "Dude Perfect".

Рік тому стартова п'ятірка найкращих гравців усіх часів від Каррі виглядала наступним чином: Меджик Джонсон, Кобі Браянт, Майкл Джордан, Тім Данкан та Шакіл О'Ніл.

Але за цей час думка Стефа трохи змінилася: він додав себе та ЛеБрона Джеймса, а прибрав Джонсона та Браянта.

Раніше стало відомо, що шоу за участю Шакіла О'Ніла під назвою "Inside the NBA" продовжить своє існування, лише змінивши канал, де воно буде транслюватися.