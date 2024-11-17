Найвідоміше баскетбольне шоу з Шакілом О'Нілом та Чарльзом Барклі переїде на ESPN та ABC

Популярне баскетбольне шоу "Inside the NBA" з Шакілом О'Нілом, Ерні Джонсоном, Кенні Смітом та Чарльзом Барклі не буде закрито.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Через те, що канал TNT, якому належить шоу, не зміг домовитися про медіа-права з НБА, йшли розмови, що шоу буде закрито.

Але материнська компанія TNT, Warner Bros, врегулювала судовий спір з НБА. Warner Bros, втративши права на трансляцію ігор регулярного сезону та плейоф на TNT, продовжить використовувати контент НБА як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках.

Цифрові платформи Warner Bros, такі як Bleacher Report та House of Highlights, збережуть доступ до контенту НБА.

Крім того, Warner Bros уклала угоду з ESPN та ABC про ліцензування "Inside the NBA". Шоу перейде з TNT до нових мереж у сезоні-2025/26.

Раніше стало відомо, що ЛеБрон Джеймс вийшов на п'яте місце в історії НБА за кількістю проведених матчів.