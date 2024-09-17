Суперліга оприлюднила розклад стартових матчів чемпіонату

2 жовтня стартує новий сезон чоловічої Суперліги з баскетболу. У перший ігровий тиждень відбудеться 12 матчів.

Про це повідомляє ФБУ.

У першому ігровому баблі сезону, в якому візьмуть участь Київ-Баскет, Черкаські Мавпи, Старий Луцьк, Прикарпаття-Говерла, БІПА та БК Рівне. Їх матчі відбудуться у Києві в ПС Венето-Спорт.

Водночас Дніпро, Запоріжжя та Кривбас зіграють міні-бабл з 5 по 7 жовтня у Палацу спору Юність в Запоріжжі.

Розклад матчів Суперліги

ПС Венето-Спорт (Київ)

Середа, 2 жовтня

БІПА – Прикарпаття-Говерла

Черкаські Мавпи – Старий Луцьк

Київ-Баскет – Рівне

Четвер, 3 жовтня

БІПА – Старий Луцьк

Черкаські Мавпи – Рівне

Київ-Баскет – Прикарпаття-Говерла

П'ятниця, 4 жовтня

БІПА – Рівне

Черкаські Мавпи – Прикарпаття-Говерла

Київ-Баскет – Старий Луцьк

ПС Юність (Запоріжжя)

Субота, 5 жовтня

Дніпро – Запоріжжя

Неділя, 6 жовтня

Дніпро – Кривбас

Понеділок, 7 жовтня

Запоріжжя – Кривбас

Напередодні підтвердили свою участь в наступному сезоні 9 клубів.