Суперліга оприлюднила розклад стартових матчів чемпіонату
2 жовтня стартує новий сезон чоловічої Суперліги з баскетболу. У перший ігровий тиждень відбудеться 12 матчів.
Про це повідомляє ФБУ.
У першому ігровому баблі сезону, в якому візьмуть участь Київ-Баскет, Черкаські Мавпи, Старий Луцьк, Прикарпаття-Говерла, БІПА та БК Рівне. Їх матчі відбудуться у Києві в ПС Венето-Спорт.
Водночас Дніпро, Запоріжжя та Кривбас зіграють міні-бабл з 5 по 7 жовтня у Палацу спору Юність в Запоріжжі.
Розклад матчів Суперліги
ПС Венето-Спорт (Київ)
Середа, 2 жовтня
БІПА – Прикарпаття-Говерла
Черкаські Мавпи – Старий Луцьк
Київ-Баскет – Рівне
Четвер, 3 жовтня
БІПА – Старий Луцьк
Черкаські Мавпи – Рівне
Київ-Баскет – Прикарпаття-Говерла
П'ятниця, 4 жовтня
БІПА – Рівне
Черкаські Мавпи – Прикарпаття-Говерла
Київ-Баскет – Старий Луцьк
ПС Юність (Запоріжжя)
Субота, 5 жовтня
Дніпро – Запоріжжя
Неділя, 6 жовтня
Дніпро – Кривбас
Понеділок, 7 жовтня
Запоріжжя – Кривбас
Напередодні підтвердили свою участь в наступному сезоні 9 клубів.