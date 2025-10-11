Ніко-Баскет проти Черкаських Мавп, Кривбас та Харківські Соколи відкриють другий ігровий тиждень Суперліги
ФБУ
Сьогодні, 11 жовтня, розпочнеться другий ігровий тиждень регулярного сезону української Суперліги.
У першому матчі Кривбас зіграє з Харківськими Соколами, обидві команди стартували у кампанії з перемоги та поразки.
Пізніше відбудеться зустріч Говерли та Рівного, Ніко-Баскет прийматиме несподіваного аутсайдера Суперліги в особі Черкаських Мавп. Ігровий день закриватимуть Старий Луцьк та Київ-Баскет.
Суперліга – регулярний сезон
11 жовтня
13:00 Кривбас – Харківські Соколи
15:00 Говерла – Рівне
16:00 Ніко-Баскет – Черкаські Мавпи
18:00 Старий Луцьк – Київ-Баскет
Турнірна таблиця Суперліги
Нагадаємо, що вчора, 10 жовтня, стартувала жіноча Суперліга України. У матчі-відкритті нового сезону Будівельник розгромив Київ-Баскет.