Можемо бути кращими: визначилася доля Хардена і Кавая в Кліпперс

Лос-Анджелес Кліпперс не збираються розставатися зі своїми зірками Каваєм Леонардом та Джеймсом Харденом.

Про це повідомляє ESPN.

Президент з баскетбольних операцій "вітрильників" Лоуренс Френк заявив, що клуб не розглядатиме варіант з припиненням співпраці із зірковими баскетболістами. Організація збирається провести наступний сезон з обома гравцями у складі команди Тайрона Лю.

"Я однозначно вірю в цих двох", – сказав Френк.

Керівник ЛАК окремо поговорив про Кавая, який вперше з 2020 року входить в міжсезоння у здоровому стані.

"Для нього існує інший рівень, на який він збирається вийти наступного року. Думаю, дивлячись на наступний сезон, ми можемо бути кращими з більшою кількістю ігор від Кавая".

Френк також запевнив, що Джеймс Харден залишиться в команді. У "Бороди" є опція гравця на наступний сезон, за який він заробить 36.3 мільйона доларів.

На думку Лоуренса, якщо Харден відмовиться від опції, гравець та клуб зможуть домовитися про нову угоду.

"Ми дуже вдячні Джеймсу за те, що він зробив цього року. Я готуюся, що якщо він не скористається опцією, ми зможемо досягти угоди, яка підійде і Джеймсу, і Кліпперс".

Нагадаємо, що Кліпперс вилетіли з плейоф на стадії першого раунду, поступившись Денверу в сьомому матчі з рахунком 101:120.

Раніше з'явилася інформація, чи збирається Лука Дончич перепідписуватися з Лос-Анджелес Лейкерс цього міжсезоння.