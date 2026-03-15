Визначилася символічна збірна та MVP Фіналу чотирьох Кубку України з баскетболу, де новим володарем трофею став столичний Київ-Баскет, який у фінальному поєдинку розгромив Прикарпаття-Говерлу.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Символічна збірна Фіналу чотирьох Кубку України з баскетболу

Лейтерренс Рід (Прикарпаття-Говерла)

Єгор Сушкін (Київ-Баскет)

Михайло Бублик (Київ-Баскет)

Денис Клевзуник (Київ-Баскет)

Ілля Кабацюра (Прикарпаття-Говерла)

MVP Фіналу чотирьох було визнано захисника Київ-Баскета Єгора Сушкіна. В двох матчах (проти Дніпра в 1/2 та Говерли у фіналі) розігруючий киян набирав у середньому 27.5 очка, 6.0 передачі, 6.0 підбирання. Середній рейтинг ефективності Єгора становив 30 балів.

Нагадаємо, у півфіналі Київ-Баскет сенсаційно вибив БК Дніпро, а Говерла переграла Запоріжжя.