Визначилися терміни повернення Леброна після пошкодження

Суперзірка Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс повернеться до виступів не раніше ніж у середині листопада.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

30 жовтня – найраніший термін, коли Лейкерс проведуть Джеймсу повторне обстеження, проте після цього очікується щонайменше кілька тижнів підготовки до повернення. Наразі ЛеБрон знаходиться у процесі реабілітації.

Раніше стало відомо, що у Джеймса діагностували защемлення сідничного нерва, через що 40-річний баскетболіст перебуватиме поза грою протягом наступних 3-4 тижнів.

Reporting for ESPN NBA Countdown on LeBron James expected to take a patient approach before his Lakers season debut: pic.twitter.com/Z2INLMGhfZ — Shams Charania (@ShamsCharania) October 16, 2025

Таким чином, "Король" не зможе зіграти проти Голден Стейт Ворріорз у першому матчі Лейкерс, які відкриватимуть новий сезон НБА. Цей поєдинок відбудеться в ніч на 22 жовтня. Це буде перший випадок у 23-річній кар'єрі ЛеБрона, коли він пропустить стартову гру кампанії.

Варто зазначити, що ЛеБрон Джеймс пропустив перші дві передсезонні гри "озерників" і ще не взяв участі в повноцінному тренуванні через виявлену проблему з нервом.

Напередодні ЛеБрон Джеймс заявив, що не стане відкладати завершення кар'єри через можливість зіграти разом зі своїм молодшим сином Брайсом.