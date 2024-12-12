Дефлімпійські збірні України вдало стартувалил на Кубку світу з баскетболу 3х3

У перший ігровий день Кубку світу три дефлімпійські збірні України показали доволі успішні результати.

Про це повідомляє сайт ФБУ.

Перша чоловіча команда виграла два матчі, перегравши Естонію та Домініканську Республіку.

Друга чоловіча команда також виграла два поєдинки, але з трьох – поступились першій команді США.

Жіноча команда також серед лідерів групи. Вони виграли обидва свої матчі першого ігрового дня.

Результати зустрічей українських збірних:

Чоловіки

Україна 2 – Швеція – 21:13

Україна 1 – Естонія – 21:7

США 1 – Україна 2 – 21:12

Домініканська Республіка – Україна 1 – 14:18

Україна 2 – Сербія – 22:11

Жінки

Україна – Нова Зеландія – 21:0

Литва 2 – Україна – 11:18

Раніше стало відомо, скільки у 2025 році буде виділено грошей на спорт, в тому числі і на дефлімпійську збірну, з державного бюджету.