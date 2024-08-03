Баскетболісти США обіграли Пуерто-Ріко на Олімпіаді

Чоловіча збірна США з баскетболу виграла матч групового етапу в збірної Пуерто-Ріко на літніх Олімпійських іграх у Парижі. Фаворити турніру перемогли з рахунком 104:83.

Таким чином збірна США виграла всі три поєдинки й набрала 6 залікових балів та вийшла до наступного етапу. Збірна Пуерто-Ріко програла всі три поєдинки й припинила боротьбу.

Олімпійські ігри-2024, Франція

Баскетбол, чоловіки

3 тур, 3 серпня

Група C

США — Пуерто-Ріко 104:83 (25:29, 39:16, 23:14, 17:24)

Найбільш результативним гравцем американської національної команди став лідер «Міннесоти Тімбервулвз» Ентоні Едвардс. Йому вдалося набрати 26 очок, зробити три підбирання, три передачі, а також зробити два перехоплення.

У команди Пуерто-Ріко захисник Хосе Альварадо набрав 18 очок, зробив один підбір, три передачі та один перехоплення.

У попередніх матчах США обіграли Сербію – 110:84 та Південний Судан – 103:86.

Нагадаємо, усі команди зіграють по три матчі в групі. У плейоф пройдуть 2 перші місця кожного квартету та дві найкращі збірні з третіх місць. Варто зазначити, що чотири останні 4 баскетбольні турніри на Олімпіаді вигравала збірна США.