Голден Стейт повторив кілька ганебних досягнень франшизи після розгромної поразки від Бостона

Минулої ночі Голден Стейт зганьбився за рідних трибун, програвши Бостону з рахунком 85:125. Це перша домашня поразка "воїнів" у 40+ очок за останні 40 років.

Про це повідомляє Fox Sports.

Востаннє таке відбулося з Ворріорз у 1985 році, коли вони програли Далласу 104:149.

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Більше того, ця поразка від Бостона стала для ГСВ вже шостою з моменту переїзду франшизи до Каліфорнії у 1962 році, у якій команда програла 40+ очок.

Варто зазначити, що в цій грі тільки Стеф Каррі (18) та Мозес Муді (13) змогли набрати 10+ очок серед усіх гравців Голден Стейт.

Нагадаємо, що цієї ж ночі Святослав Михайлюк провів свій найрезультативніший матч цього сезону.