Нью-Йорк з дабл-даблом Скапінцева здолав Детройт у Літній лізі НБА

Нью-Йорк з українцем Дмитро Скапінцевим обіграв Детройт у матчі Літньої ліги НБА.

Матч завершився з рахунком 91:90. 26-річний українець відіграв 21 хвилину, та набрав за цей час 17 очок, зібрав 10 підбирань (5 в нападі), віддав 2 передачі, зробив 1 перехоплення і поставив 3 блок-шоти.

Літня ліга НБА

20 липня

Детройт — Нью-Йорк 90:91 (27:28, 18:27, 18:21, 27:15)

Зазначимо, що Літня ліга НБА традиційно відбувається у міжсезоння, де клуби перевірять вміння задрафтованих новачків, молодих талантів та потенційних кандидатів в команду.

Нагадаємо, у грудні Скапінцев дебютував за Нікс в НБА. На його рахунку два матчі, в яких він не відзначився результативними діями. На початку січня українця відрахували з команди.

Решту частину сезоні він відіграв за Вестчестер Нікс у регулярному чемпіонаті G-ліги.