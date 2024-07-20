Нью-Йорк з дабл-даблом Скапінцева здолав Детройт у Літній лізі НБА
Нью-Йорк з українцем Дмитро Скапінцевим обіграв Детройт у матчі Літньої ліги НБА.
Матч завершився з рахунком 91:90. 26-річний українець відіграв 21 хвилину, та набрав за цей час 17 очок, зібрав 10 підбирань (5 в нападі), віддав 2 передачі, зробив 1 перехоплення і поставив 3 блок-шоти.
Літня ліга НБА
20 липня
Детройт — Нью-Йорк 90:91 (27:28, 18:27, 18:21, 27:15)
Зазначимо, що Літня ліга НБА традиційно відбувається у міжсезоння, де клуби перевірять вміння задрафтованих новачків, молодих талантів та потенційних кандидатів в команду.
Нагадаємо, у грудні Скапінцев дебютував за Нікс в НБА. На його рахунку два матчі, в яких він не відзначився результативними діями. На початку січня українця відрахували з команди.
Решту частину сезоні він відіграв за Вестчестер Нікс у регулярному чемпіонаті G-ліги.