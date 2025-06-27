Знищила майно та хотіла відрізати пальці: скандальний гравець НБА подав до суду на колишню дружину

Розлучення гравця НБА Діллона Брукса з колишньою дружиною стало ще важчим, оскільки справа дійшла до судового позову.

Про це повідомляє TMZ.

За інформацією джерела, зірка НБА просить заборонний припис проти своєї колишньої.

У середу, 25 червня, Брукс подав заяву на отримання судового наказу в Лос-Анджелесі, стверджуючи, що Хізер Ендрюс, з якою він виховує двох малолітніх дітей, знищила його майно, зламала його акаунти в соціальних мережах і навіть одного разу погрожувала відрізати йому пальці.

У своєму запиті 29-річний канадець зазначив, що познайомився з Ендрюс у 2018 році в нічному клубі Лас-Вегаса і невдовзі почав з нею зустрічатися. Через кілька місяців вона завагітніла першою дитиною, і приблизно в цей час, як він стверджує, вона почала знущатися над ним.

Хізер Ендрюс Instagram / @heatheraaaaa

Брукс сказав, що вона регулярно надсилала йому "емоційно образливі" повідомлення і часто викладала скріншоти їхніх приватних розмов на сайтах, де розповсюджуються плітки, щоб виставити його в поганому світлі.

Роками пізніше, після того, як Ендрюс завагітніла їхньою другою дитиною, Брукс стверджував, що вона почала ставати "все більш агресивною і погрозливою".

"Погрози стосувалися різних способів, якими вона збиралася завдати мені шкоди особисто, професійно або і в тому, і в іншому", – заявив баскетболіст.

В одному з її повідомлень йшлося: "Я попрошу когось відрізати кожен з твоїх довбаних пальців один за одним... Тож ти ніколи не зможеш грати в баскетбол ЛОЛ... І насправді тепер я розумію, чому люди расисти".

В іншому вона написала: "Я збираюся зробити тобі боляче".

TMZ

Ендрюс також нібито погрожувала матері Брукса. Як стверджував баскетболіст, вона написала йому: "Я пошлю когось за твоєю матір'ю, с*ка".

За словами Діллона, зовсім недавно Хізер зламала доступ до його акаунту в ОurFamilyWizard, додатку для спільного виховання дітей, і надіслала самій собі погрози від його особи.

Крім того, Брукс стверджує, що у 2022 році Ендрюс понівечила його будинок у Мемфісі, написавши на камінній решітці: "Ти невдаха, с*ка".

Брукс подав заяву менш ніж через рік після того, як Ендрюс отримала свій власний тимчасовий заборонний ордер проти 29-річного гравця, стверджуючи, що він домагався її і погрожував.

Очікується, що суддя заслухає аргументи обох сторін у Лос-Анджелесі наприкінці наступного місяця.

Нагадаємо, що на той момент Діллон Брукс буде вже гравцем Фінікс Санз. Канадець приєднається до франшизи з Арізони в результаті обміну Кевіна Дюранта в Х'юстон Рокетс.

Раніше стало відомо, що український баскетболіст Максим Шульга опинився у складі Бостон Селтікс за підсумком драфту НБА 2025 року.