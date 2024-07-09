Син Кличка потрапив у склад збірної України на Євробаскет U-20

Максим Кличко, син ексчемпіона світу з боксу Віталія Кличко, увійшов до заявки збірної України U-20 з баскетболу (Дивізіон В).

Про це повідомила Федерація баскетболу України.

Після тренувального збору та контрольних поєдинків тренерський штаб "синьо-жовтих" включив у список 12 гравців.

Склад збірної України

Захисники: Рафаель Колаволе (SKM Q80ils SKM Zastal Zielona Gora, Польща), Марк Чорногрицький (Basket Citta Di Ladispoli, Італія), Андрій Величко (БК Запоріжжя), Серафим Новіков (БК Кривбас), Кирило Скутєльнік (Fuenlabrada, Іспанія).

Форварди: Ростислав Кабано, Назар Холод (обоє — БК Запоріжжя), Владислав Ніколайчук (Maastricht Rebels, Нідерланди), Павло Карасьов (GBA Lions Jindrichuv Hradec, Чехія), Данііл Сипало (БК Дніпро)

Центрові: Максим Олександр Кличко (Taft School), Назарій Кулішенко (Real Betis Baloncesto, Іспанія)

Турнір стартує 12 липня. На груповому етапі "жовто-сині" зіграють проти Швеції, Угорщини, Вірменії, Косово та Молдови. По дві кращої команди з кожної групи вийдуть у чвертьфінал і продовжать боротьбу за підвищення в класі — вихід у Дивізіон А.