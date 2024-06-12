Сина Віталія Кличка викликали в молодіжну збірну України з баскетболу
Максим Кличко, син ексчемпіона світу з боксу Віталія Кличка, увійшов до розширеної заявки збірної України U-20 з баскетболу.
Про це повідомила Федерація баскетболу України.
Розширена молодіжної збірної України з баскетболу
Ростислав Кабанов (БК Запоріжжя);
Владислав Семерич (AS Monaco Basket);
Володимир Полуяхтов (BC Ogre, Латвія);
Павло Карасьов (GBA Lions Jindrichuv Hradec, Чехія);
Олександр Поносов (БК Рівне);
Данііл Сипало (БК Дніпро);
Володимир Пєтухов (Caja Rural de Zamora, Іспанія);
Кирило Скутєльнік (Fuenlabrada, Іспанія);
Назар Холод (БК Запоріжжя);
Владислав Ніколайчук (Maastricht Rebels, Нідерланди);
Іван Токовенко (Valmiera Glass Via, Латвія);
Марк Чорногрицький (Basket Citta Di Ladispoli, Італія);
Артем Покоєнко (БК Запоріжжя);
Максим Олександр Кличко (Taft School);
Серафим Новіков (БК Кривбас);
Рафаель Колаволе (SKM Q80ils SKM Zastal Zielona Gora, Польща);
Назарій Кулішенко (Real Betis Baloncesto, Іспанія);
Андрій Величко (БК Запоріжжя).
З 12 до 21 липня команда Валерія Плеханова візьме участь у молодіжному чемпіонаті Європи в Румунії. На груповому етапі "жовто-сині" зіграють проти Швеції, Угорщини, Вірменії, Косово та Молдови.