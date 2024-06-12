Сина Віталія Кличка викликали в молодіжну збірну України з баскетболу

Максим Кличко, син ексчемпіона світу з боксу Віталія Кличка, увійшов до розширеної заявки збірної України U-20 з баскетболу.

Про це повідомила Федерація баскетболу України.

Розширена молодіжної збірної України з баскетболу

Ростислав Кабанов (БК Запоріжжя);

Владислав Семерич (AS Monaco Basket);

Володимир Полуяхтов (BC Ogre, Латвія);

Павло Карасьов (GBA Lions Jindrichuv Hradec, Чехія);

Олександр Поносов (БК Рівне);

Данііл Сипало (БК Дніпро);

Володимир Пєтухов (Caja Rural de Zamora, Іспанія);

Кирило Скутєльнік (Fuenlabrada, Іспанія);

Назар Холод (БК Запоріжжя);

Владислав Ніколайчук (Maastricht Rebels, Нідерланди);

Іван Токовенко (Valmiera Glass Via, Латвія);

Марк Чорногрицький (Basket Citta Di Ladispoli, Італія);

Артем Покоєнко (БК Запоріжжя);

Максим Олександр Кличко (Taft School);

Серафим Новіков (БК Кривбас);

Рафаель Колаволе (SKM Q80ils SKM Zastal Zielona Gora, Польща);

Назарій Кулішенко (Real Betis Baloncesto, Іспанія);

Андрій Величко (БК Запоріжжя).

З 12 до 21 липня команда Валерія Плеханова візьме участь у молодіжному чемпіонаті Європи в Румунії. На груповому етапі "жовто-сині" зіграють проти Швеції, Угорщини, Вірменії, Косово та Молдови.