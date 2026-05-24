Нью-Йорк наблизився до фіналу НБА, здобувши виїзну перемогу над Клівлендом

У ніч із 23 на 24 травня відбувся півфінальний поєдинок раунду плейоф Національної баскетбольної асоціації, в якому Клівленд вдома приймав Нью-Йорк.

Гості зі старту вирвались уперед, набравши перші п'ять очок. Після цього вони жодного разу не дозволили "Кавальєрс" себе перегнати в рахунку до самої кінцівки зустрічі.

Врешті-решт вони тріумфували з різницею у 13 очок. Ця перемога стала вже третьою в серії для "Нікс".

Вони матимуть шанс оформити свіп і стати першим фіналістом НБА вже 26 травня. Гра розпочнеться о 3:00 за київським часом.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став Джейлен Брансон. Він набрав 30 очок, зробив 3 підбирання та віддав 6 результативних передач.

НБА – раунд плейоф

Півфінал, 24 травня

Клівленд – Нью-Йорк 108:121 (27:37, 27:23, 28:31, 26:30). Серія 0:3

Нагадаємо, що напередодні відбувся інший півфінальний матч НБА. У ньому зустрічались Сан-Антоніо й Оклагома-Сіті.