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Збірна США розгромно здолала Угорщину на шляху до півфіналу жіночого ЧС-2026

Микола Літвінов — 10 вересня 2026, 15:52
Збірна США розгромно здолала Угорщину на шляху до півфіналу жіночого ЧС-2026
FIBA

У четвер, 10 вересня, відбули матчі чвертьфіналу жіночого чемпіонату світу-2026 з баскетболу.

У першому протистоянні дня збірній США вдалося оформити розгром над Угорщиною. "Смугасто-зіркові" вже з першої чверті домінували на корті, й зрештою лідирували у рахунку до завершення поєдинку – 108:56.

Зауважимо, що перемога над Угорщиною стала однією з найбільших для США в історії чемпіонатів світу. Однак американкам не вдалося повторити рекордну різницю у 62 очки, яку вони здобули у чвертьфіналі ЧС-2010, коли розгромили Південну Корею з рахунком 106:44.

Чемпіонат світу з баскетболу (Жінки)
1/4 фіналу, 10 вересня

США – Угорщина 108:56 (36:12, 23:18, 34:17, 15:9)

Зазначимо, що наразі триває перша чверть у поєдинку між збірними Китаю та Франції.

Також сьогодні о 18:45 за київським часом розпочнеться поєдинок між Бельгією та Німеччиною. Пізніше, о 21:45, відбудеться зустріч Австралія – Іспанія.

Нагадаємо, що центрова збірної Китаю Лі Юежу не змогла взяти участь на цьогорічному чемпіонаті світу серед жінок, через те, що її паспорт загубили під час поштового пересилання.

жіночий баскетбол

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